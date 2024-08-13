Беспилотник ВСУ нес горючую жидкость — градирня выгорела изнутри.

Такие похвалы в адрес Киева очень опасны. Они создают иллюзию безнаказанности, а значит и вседозволенности. Например, ВСУ регулярно атакуют Запорожскую атомную станцию дронами. Накануне, во время последнего удара, они применили новую технологию с зажигательной смесью. ЗАЭС нанесен крупнейший ущерб. На что дальше решится режим Зеленского, если его не будут сдерживать западные партнеры? Корреспондент «Известий» Николай Иванов продолжит тему.

Инспекторы Международное агентство по атомной энергии в касках и бронежилетах осматривают пострадавшую в результате атаки градирню. Опасно: украинцы могут начать новый обстрел в любое время. Это представители МАГАТЭ наблюдали здесь с 2022 года постоянно.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. Шесть энергоблоков, которые вырабатывают по 1000 мегаватт. Башни-градирни — в стороне. Они охлаждают реакторы. Именно по одной из градирен и нанесли свой удар дроны ВСУ.

«По скорости, можно предположить, что была бутылка с бензином или напалмом», — предполагает Юрий Черничук, директор ЗАЭС.

Сейчас станцию поставили на паузу, но она не отключена. Энергоблокам по-прежнему нужно охлаждение. Атака на градирню могла обернуться серьезной аварией. А это угроза уровня ядерного апокалипсиса.

«Мы расцениваем произошедшее нападение не просто как провокацию, как целенаправленный удар по безопасности инфраструктуры», — отмечает Алексей Лихачев, генеральный директор «Росатома».

Атомная станция — давно стала мишенью для ВСУ. Несколько безуспешных десантов с целью захвата АЭС: в апреле 2024 украинцы атаковали купол шестого энергоблока, в июне уничтожили пост радиационного контроля. Ежедневно в небе над станцией и Энергодаром летают вражеские коптеры.

«Наносят удары дронами, артиллерией. Противник знает куда бить, чтобы максимально лишить города воды, электроэнергии, связи», — заявляет Эдуард Сеновоз, мэр Энергодара.

Группа мониторинга МАГАТЭ постоянно находится на станции с 2022 года. Но виновный в атаках на ядерный объект так и не был назван. Хотя откуда прилетают дроны — очевидно. С того берега Днепра, где находятся подразделения ВСУ.

Позиция «моя хата с краю» — не годится. У этой атаки — есть конкретные заказчики и исполнители.

«Мы считаем, что руководство МАГАТЭ должно продолжить линию и назвать виновную сторону… Украину. Запад создал ореол политической неприкосновенности Украины», — отмечает Роман Устинов, заместитель постпреда РФ при международных организациях в Вене.

Не называют виновного и западные СМИ. Или — тиражируют бредовую версию Киева о том, что это Россия сама себя обстреляла. А вот в сети X настоящая паника — и европейцы, и американцы понимают, чем грозит ядерная катастрофа на крупнейшей в Европе АЭС. Как и мотивы Зеленского: ему надо доказать свою нужность спонсорам на Западе.

«Большая опасность в том, что атака на российскую АЭС могла привести к еще более ужасающим последствиям, чем трагедия в Чернобыле», — предупреждает Исаак Бигио, политолог из Великобритании.

До сих пор серьезных разрушений на ЗАЭС не было. Но атака на градирню — это уже не ранение по касательной, а натуральный атомный терроризм. Без каких-либо оправданий.