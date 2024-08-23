Умер бывший тренер Федерера и Сафина Петер Лундгрен

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 70 0

Шведский тренер по теннису Петер Лундгрен умер на 60-м году жизни

Умер бывший тренер Федерера и Сафина Петер Лундгрен

Фото: Из открытых источников

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Наставник звезд мирового тенниса страдал сахарным диабетом.

Шведский теннисист и бывший тренер Роджера Федерера и Марата Сафина Петер Лундгрен ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил его сын в соцсети.

Причину смерти отца Лукас Лундгрен не уточнил. По данным Aftonbladet, теннисист страдал сахарным диабетом второго типа, а в прошлом году ему ампутировали ногу из-за инфекции.

В период выступлений на корте Лундгрен входил в ТОП-25 мирового рейтинга и стал обладателем трех титулов в одиночном разряде турнира Гран-при. В 1995 году Лундгрен перешел на тренерскую деятельность.

В 2004–2006 годах шведский специалист тренировал россиянина Марата Сафина и привел его к победе на чемпионате Australian Open.

Еще одним знаменитым подопечным Лундгрена был Роджер Федерер, с которым он начал работать в 2000-м. Уже в первый год их сотрудничества Федерер вошел в ТОП-50 лучших теннисистов мира, а с 2003 года составлял «большую тройку» вместе с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

Также Лундгрен тренировал известных теннисистов Станисласа Вавринки и Григора Димитрова, а последним его воспитанником стал 22-летний Доминик Штрикер из Швейцарии.

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