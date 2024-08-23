Фигуристка Ильиных и артист балета Полунин сыграли свадьбу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных и артист балета Сергей Полунин сыграли свадьбу. Об этом фигуристка сообщила в соцсетях.

«Так я стала женой космически любимого мною человека. Я тебя очень сильно люблю, мой Сереженька. Какое счастье, что ты у меня есть. Твоя Полунина», — написала она в своем Telegram-канале.

Спортсменка и артист балета познакомились в 2019 году в социальной сети. В 2020-м у звездной пары появился первый сын Мир. При этом влюбленные не спешили вступать в брак, хотя поклонники с нетерпением этого ждали. Звезды утверждали, что ждут правильного момента для бракосочетания.

В 2022 году в семье родился второй сын. Мальчика назвали именем Дар. В том же году Полунин все же решился и сделал предложение руки и сердца возлюбленной. При этом он опубликовал фото помолвочного кольца с тремя бриллиантами. Позже пара сообщила об очередной беременности.

Недавно Полунин заявил о планах уехать из страны. Причиной стала слежка, которая, как утверждает артист, ведется за ним на протяжении семи месяцев. По словам знаменитости, неизвестные следят за ним из нескольких машин, присылают под дверь посылки и роются в мусорных баках. Кроме того, они взламывают все электронные устройства семьи.

Артист обратился в правоохранительные органы, однако установить кого-либо пока не удалось. По словам Полунина, если слежка не прекратится, он будет вынужден уехать из страны, предварительно продав свою квартиру и передав 10% вырученных денег на нужды специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Полунин поздравил жену с днем рождения.