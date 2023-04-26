Полунин трогательно поздравил жену с днем рождения: «Чуть-чуть обманули время»
Артист балета Сергей Полунин трогательно поздравил жену с днем рождения
Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru
Пара вместе уже четыре года. Рядом они чувствуют себя любимыми, нужными и желанными.
Артист балета Сергей Полунин трогательно обратился к жене Елене Ильиных в день ее рождения. Девушке в минувший вторник исполнилось 29 лет. В своем обращении знаменитость отметил, что ему была нужна и важна сейчас поддержка жены.
«Для меня важна поддержка Елены, без которой я бы даже не начал ставить балет „Мастер и Маргарита“. Я бы в себя бы, наверное, так не поверил, как верит в меня Елена. Это очень важно. С днем рождения!» — заявил артист в беседе с автором и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко во время вручения премии «BraVo» в Большом театре.
Ильиных добавила, что новый год жизни вместе с мужем она отметила чуть раньше положенного срока. Но это никак не повлияло на настроение.
«А мы, если честно, уже отметили, чуть-чуть обманули время. В Москве было 20:00, а у нас уже 00:00. Важно, наверное, не про себя, а то, что я есть. Я есть Сергей», — подытожила фигуристка.
К слову, отношения Полунина и Ильиных завязались еще в 2019 году. А в 2020-м у пары появился первый сын Мир. Но возлюбленные не спешили вступать в брак, хотя поклонники с нетерпением этого ждали. Звезды утверждали, что ждут правильного момента для бракосочетания. В 2022-м в семье родился второй сын. Мальчика назвали именем Дар. В том же году Полунин все же решился и сделал предложение руки и сердца возлюбленной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему после брака с яркой женщиной мужчина выбирает скромницу.
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