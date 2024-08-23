Более 30 червей вытащили из глаза мужчины в Дагестане

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 100 0

Личинки буквально «объели» роговицу.

Более 30 червей вытащили из глаза мужчины в Дагестане

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Sand

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Более 30 червей извлекли врачи из глаза мужчины в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале Республиканской офтальмологической больницы имени Булача.

Уточняется, что 55-летнего пациента изначально доставили в Республиканскую клиническую больницу скорой помощи. Там врачи заметили, что у мужчины выпадают черви из глаза, и сразу направили его к коллегам-офтальмологам.

«Здесь бригада специалистов извлекла из глаза мужчины порядка 35 опарышей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личинки мух размером от четырех до 12 миллиметров «объели» роговицу и верхний слой слизистой оболочки глаза пациента. Прооперировав орган зрения, врачи тщательно продезинфицировали его. Благодаря их усилиям пациенту удалось сохранить зрение, сейчас его глазу ничего не угрожает.

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