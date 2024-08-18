Впервые за 17 лет: в Тюмени вылечили девушку, которая никогда не дышала носом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

В Тюмени врачи вылечили 17-летнюю девушку, которая не могла дышать носом

Впервые за 17 лет: в Тюмени вылечили девушку, которая никогда не дышала носом

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Обычное для организма действие приходилось выполнять с большими трудностями.

В Тюмени врачи оказали помощь 17-летней девушке, которая жаловалась на постоянную заложенность носа и возможность дышать только через рот. Об этом сообщила пресс-служба ОКБ № 2.

В больнице Ишима у пациентки обнаружили редкую врожденную патологию — атрезия хоан. На дальнейшие исследования и оперативное лечение девушку отправили в ОКБ № 2.

«При поступлении пациентки мы провели компьютерную томографию и эндоскопическое исследование, которые показали полное врожденное закрытие носовых полостей», — сказал заведующий оториноларингологического отделения детского стационара Сергей Кудымов.

По его словам, обычно с такой патологией пациентов отправляют в Москву, но провести операцию решили в ОКБ № 2.

Команда медиков смогла успешно удалить ткани, которые препятствовали дыханию и сформировали новые носовые ходы.

На следующий день девушка смогла впервые за 17 лет дышать носом.

Специалисты отметили, что организму пациентки придется перестраиваться. Увеличится поступление кислорода в мозг и появится обоняние.

Девушку уже выписали, она будет наблюдаться у лор-врача по месту жительства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Уфе у школьницы из-за редкой аллергии начала отмирать кожа.

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