В Госдуме предложили выдворять из страны мигрантов с судимостью

Инициатива также лишит приезжих возможности вернуться в Россию позже.
Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин
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В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью. Эту инициативу в нижнюю палату Федерального собрания внесут на следующей неделе, сообщила зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.
«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ)», — заявила Авксентьева.
Она отметила, что сейчас есть запрет на въезд иностранцев и лиц без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако когда срок погашения истек, они беспрепятственно могут въехать в Россию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Ленобласти запретили большинству иностранцев работать в такси. Проблема в том, что в местных таксопарках, по разным оценкам, от 30 до 60 процентов водителей — переселенцы из стран ближнего зарубежья.
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