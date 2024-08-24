В Госдуме предложили выдворять из страны мигрантов с судимостью

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

Инициатива также лишит приезжих возможности вернуться в Россию позже.

В Госдуме предложили выдворять из страны мигрантов с судимостью

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью. Эту инициативу в нижнюю палату Федерального собрания внесут на следующей неделе, сообщила зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.

«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ)», — заявила Авксентьева.

Она отметила, что сейчас есть запрет на въезд иностранцев и лиц без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако когда срок погашения истек, они беспрепятственно могут въехать в Россию. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Ленобласти запретили большинству иностранцев работать в такси. Проблема в том, что в местных таксопарках, по разным оценкам, от 30 до 60 процентов водителей — переселенцы из стран ближнего зарубежья. 

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