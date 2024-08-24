Жители Владивостока, чьи авто погребла подпорная стена, будут требовать возмещения ущерба

Владельцы, чьи автомобили раздавила подпорная стена в одном из дворов Владивостока, намерены требовать возмещения ущерба. Об этом они рассказали в интервью «Известиям».

«Утром сработала сигнализация. Вышел, вижу вот это. Моя машина вот. Полагаю, что восстановлению не подлежит. Будем судиться, чтобы восстанавливаться», — заявил местный житель Александр Евдокимов, чье авто оказалось под завалами.

То же самое рассказала и Ксения Лялюхина. Она о происшествии узнала, зайдя в домовой чат в одном из мессенджеров. Там увидела и жуткое видео. Решила выйти во двор. Ее машина была под рухнувшей стеной.

«Я узнала из домового чата информации, что посыпалась опорная стена. Вышла во двор, вижу вот это. Сейчас разбираемся, кто за это будет отвечать. Жертв нет, уже хорошо. Но, тем не менее, все равно неприятно. Сказали, это не страховой случай. Будем писать коллективную жалобу, куда-то идти, потому что ущерб здесь не на пять или десять тысяч рублей», — сказала Лялюхина.

Инцидент произошел утром. Бетонная подпорная стена обрушилась на автомобили, припаркованные возле дома номер 19 на улице Славянской. Семь машин оказались погребенными под тоннами земли, деревьями и грудой поломанных блоков, из которых было сложено сооружение. Многие из автомобилей не подлежат восстановлению.

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