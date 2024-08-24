Усилили меры безопасности: что происходит в ИК-19 под Волгоградом после захвата заложников

В результате ЧП погибли четверо сотрудников колонии.

Спецназ и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) усилили меры безопасности вИК-19 в Волгоградской области после того, как 23 августа заключенные устроили захват заложников. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Сейчас там находится огромное количество сотрудников (ФСИН. — Прим. ред.). После вчерашних событий меры безопасности усилены. На входе человек стоит в жилете и в каске. Внутри работает спецназ», — уточнил журналист.

Исправительная колония, расположенная в городе Суровикино, является учреждением строго режима, на территории которого содержатся более тысячи заключенных.

В настоящий момент следствие выясняет, как у содержащихся в колонии оказалось оружие.

Днем 23 августа четверо осужденных напали на сотрудников колонии и взяли их в заложники. От рук преступников погибли четверо сотрудников ФСИН, пострадали и четверо осужденных, которых также удерживали.

В тот же день Росгвардия освободила заложников и нейтрализовала злоумышленников, правопорядок в колонии был восстановлен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что снайперы Росгвардии нейтрализовали всех захватчиков ИК-19 под Волгоградом.