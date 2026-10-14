Сразу с пакетом акций: охотницы за богатыми мужьями нацелились на Кремниевую долину

New York Post: охотницы за богатыми мужьями нацелились на Кремниевую долину

Женщины из Китая и американки китайского происхождения приезжают в Кремниевую долину в поисках мужей, работающих в сфере искусственного интеллекта. Особенно востребованы сотрудники OpenAI и Anthropic. О такой тенденции сообщило New York Post со ссылкой на организаторов знакомств и их клиенток.

Одна из собеседниц издания, разведенная китаянка 40 лет, не отрицает выбор будущего супруга из-за финансовых перспектив.

«Для меня брак сейчас — это реструктуризация активов», — сказала она.

Женщина живет в Китае с сыном от первого брака и планирует перебраться в Кремниевую долину. Ее интересуют мужчины из компаний, готовящихся к выходу на биржу. По ее словам, одной зарплаты недостаточно. Она ищет партнера, чьи будущие возможности сможет оценить.

Основатель сервиса знакомств Цинхуа Чжао отмечает, что предпочтения клиенток стали конкретнее. Если раньше они искали инженеров в целом, теперь главным выбором становятся специалисты по искусственному интеллекту.

Аналогичные запросы получает сваха Эми Янг. Одна из ее клиенток из Лос-Анджелеса рассматривала переезд в Сан-Франциско на полгода ради знакомства с сотрудником OpenAI или другой ИИ-компании.

Еще одна китаянка — 34-летняя Сью Чжун — также обращалась к нескольким свахам. По ее словам, пакет услуг стоит 1500 долларов (около 126 тысяч рублей) за три знакомства. Свой интерес к Кремниевой долине Чжун объясняет желанием встретить человека, стремящегося изменить мир.

Найти подходящего кандидата непросто. Как объясняет Янг, сотрудники технологических компаний много работают, общаются преимущественно с людьми похожего круга и редко заводят новые знакомства. Поэтому свахи используют не только клиентские базы, но и рекомендации друзей, коллег и бывших клиентов.

У потенциальных женихов тоже есть требования. По наблюдениям Янг, успешные специалисты по ИИ хотят видеть рядом женщину с собственной карьерой, как минимум степенью бакалавра и стабильной работой в районе залива Сан-Франциско.

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