Рэпера Navai задержали с наркотиками на въезде в Казахстан

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Срочная новость 773 0

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

За что Navai задержали в Казахстане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) задержали с наркотиками на въезде в Казахстан, передает Департамент полиции Жамбылской области республики на своей странице в социальной сети.

Instagram*/ zhambyl_police

Инцидент произошел 13 октября на КПП недалеко от границы «Кордаи». Во время проверки автомобиля исполнителя были найдены и конфискованы наркотические вещества. После всех процессуальных действий Navai поместили в изолятор временного содержания. Ведется расследование для передачи дела в суд.

Также известно, что запланированный на 14 октября концерт во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане отменен «по техническим причинам».

Это не первое происшествие с Navai за последние несколько месяцев. Как сообщал ранее 5-tv.ru, 5 мая во время движения по Садовому кольцу Москвы, рэпер на своем Ferrari не справился с управлением и на высокой скорости вылетел на обочину, врезавшись в дерево. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
83.87
-0.05 93.77
-0.27
День трех дверей — точка перелома 14 октября: гороскоп для знаков зодиака

Последние новости

18:45
Одна из миллиона: астрономы нашли доказательства существования Девятой планеты
18:30
Мать лежала в морозилке, а детям приходили сообщения от нее: жуткая история убийства
18:17
Что делать, если пересолили блюдо: спасаем вкус супа, котлет и гарниров
18:15
Сразу с пакетом акций: охотницы за богатыми мужьями нацелились на Кремниевую долину
18:14
Рэпера Navai задержали с наркотиками на въезде в Казахстан
18:04
Читал по бумажке: Кличко оправдался за провальную подготовку Киева к зиме

Сейчас читают

Плату за общедомовые нужды будут пересчитывать
Эффект танкерных санкций прилетел обратно Европе: везти из США, как из России в Индию
«Толпой»: Укупник высказался об ухажерах 15-летней дочери
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео