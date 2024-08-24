Незалежная является марионеткой в руках Запада.

Современная Украина — это неоколония Запада, поэтому празднование там Дня независимости неуместно. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Сергей Марков.

«Никакой независимости Украины не существует. Все это прекрасно понимают. Украина — это неоколония, причем в жестком варианте. Зеленский* является вовсе не президентом, не главой независимого правительства, а марионеткой коалиции Запада — США, Британии, Евросоюза, Польши», — пояснил эксперт.

Марков подчеркнул, что Украина — это часть России, насильно отторгнутая с целью превращения в анти-Россию.

«Единственная цель, которую диктаторы Украины в лице спецслужб США и Британии ставят перед своей марионеткой Владимиром Зеленским, — это с помощью террора продолжать превращение Украины в анти-Россию», — резюмировал политолог.

На Украине 24 августа отмечается День независимости. В этот день в 1991 году Верховный совет УССР принял постановление и акт провозглашения независимости Украины. Эту дату принято считать образованием Украины в современном виде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал ЕС частью конфликта на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти