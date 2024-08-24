«Неоколония в жестком варианте»: эксперт высказался о «независимости» Украины

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 753 0

Политолог Марков: современная Украина — это неоколония в жестком варианте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christophe Gateau; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Незалежная является марионеткой в руках Запада.

Современная Украина — это неоколония Запада, поэтому празднование там Дня независимости неуместно. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Сергей Марков.

«Никакой независимости Украины не существует. Все это прекрасно понимают. Украина — это неоколония, причем в жестком варианте. Зеленский* является вовсе не президентом, не главой независимого правительства, а марионеткой коалиции Запада — США, Британии, Евросоюза, Польши», — пояснил эксперт.

Марков подчеркнул, что Украина — это часть России, насильно отторгнутая с целью превращения в анти-Россию.

«Единственная цель, которую диктаторы Украины в лице спецслужб США и Британии ставят перед своей марионеткой Владимиром Зеленским, — это с помощью террора продолжать превращение Украины в анти-Россию», — резюмировал политолог.

На Украине 24 августа отмечается День независимости. В этот день в 1991 году Верховный совет УССР принял постановление и акт провозглашения независимости Украины. Эту дату принято считать образованием Украины в современном виде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал ЕС частью конфликта на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Трин Луны и Сатурна: как лучше провести 24 августа

Последние новости

23:06
«Удивительный человек»: Сиднев об умершем Александре Бялко
22:46
Два россиянина погибли на сухогрузе у берегов Турции
22:26
Алена Делона похоронили в его поместье в Души
22:06
Захарова высказалась о поздравлении Литвы с днем независимости Украины
21:46
«Оливьешки похрумкаю»: SHAMAN о свадьбе Григория Лепса
21:26
Умер бывший игрок клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Сейчас читают

«Неоколония в жестком варианте»: эксперт высказался о «независимости» Украины
«Умерла на корточках»: за что американец жестоко расправился с невестой в Одинцове
Выбрался из тени: Губин впервые за много лет вышел в свет и рассказал о своей жизни
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака