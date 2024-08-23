По его словам, исход СВО окажет влияние на безопасность Европы.

Европейский союз является частью конфликта на Украине. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе конференции в Испании, трансляция которой велась в социальной сети X.

«То, что происходит на Украине, определит геополитическое будущее Европы. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры. Мы — часть этой игры», — утверждает Боррель.

Он также уточнил, что Евросоюз — не сторона специальной военной операции, а только часть конфликта, исход которого напрямую повлияет на Европу.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Атака Украины на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа совершили нападение на российскую территорию в Курской области. Украинские боевики безжалостно били по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали десятки человек. Союзники киевского режима из Евросоюза и НАТО такой шаг Украины осуждать не стали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у США заканчиваются рычаги давления на Россию.