Дочь тяжелобольного Уиллиса рассказала о его состоянии: «Я его очень люблю»

Фанаты «крепкого орешка» обеспокоились затянувшимся отсутствием новостей о здоровье любимого актера.

Родные тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса впервые за несколько месяцев сообщили о его состоянии. Старшая дочь легендарного «крепкого орешка», 36-летняя актриса Румер Гленн Уиллис, в личном блоге успокоила встревоженных фанатов.

«С ним все замечательно. Я очень люблю его. Спасибо», — написала она, приложив фото, на котором держит отца за руку.

Предыдущий снимок Уиллиса опубликовала его жена, фотомодель Эмма Хеминг. Это было 19 марта, в день 69-летия актера.

В 2022 году стало известно о том, что Уиллис вынужден завершить карьеру в связи с возрастными заболеваниями мозга. В прошлом году ему диагностировали лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия — нарушение речи.

К сожалению, состояние актера ухудшается. Известно, что уже к концу 2023 года он перестал узнавать знакомых и даже некоторых близких людей, в том числе бывшую жену Деми Мур, с которой прожил в браке 13 лет и сохранил дружеские отношения после развода.

Несмотря на это, актриса принимает деятельное участие в заботах об экс-супруге. Она и другие близкие Уиллиса не отчаиваются и окружают актера любовью и заботой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Деми Мур морально подготовилась к смерти экс-супруга Брюса Уиллиса, который уже не первый год болеет тяжелой формой деменции.