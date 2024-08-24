Алена Делона похоронили в его поместье в Души

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Легендарный французский актер, кумир миллионов зрителей по всему миру скончался 18 августа в возрасте 88 лет.

Алена Делона похоронили в его поместье в Души

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Французского актера Алена Делона похоронили в часовне его поместья в коммуне Души. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Уточняется, что траурная церемония была закрытой, на ней присутствовали трое детей артиста и около сорока гостей. В их числе были актриса Николь Кальфан, а также автогонщик и актер Поль Бельмондо — сын актера Жан-Поля Бельмондо, близкого друга Делона.

Многочисленные поклонники актера, собравшиеся рядом с его домом, после минуты молчания хором спели хит певицы Далиды Paroles, Paroles, который она записала вместе с Делоном в 1973 году.

Ранее было объявлено, что церемония прощания с Аленом Делоном, по его желанию, будет скромной. Актер не хотел многолюдного, пышного обряда и общенационального траура.

В июне 2019 года Делон перенес инсульт, который спровоцировал болезнь Альцгеймера. Актер был госпитализирован после головокружения и головных болей.

В августе 2019 года Делон проходил реабилитацию в швейцарской клинике. В интервью Paris Match он высказался в поддержку эвтаназии, назвав ее «самой логичной и естественной». В марте 2022-го актер объявил о решении уйти из жизни посредством эвтаназии, однако его семья выступила категорически против этой идеи.

Ален Делон скончался 18 августа 2024 года в своем поместье, в окружении членов семьи. Ему было 88 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о судьбе любимца Алена Делона — бельгийской овчарки Лубо, которого актер завещал усыпить после своей смерти.

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