Российские силы продолжают освобождать населенные пункты один за другим.

Почему жители Покровска не дают вывезти детей вглубь Украины и сами, соответственно, не уезжают? Они ждут, когда российские войска освободят населенный пункт. На российских картах он обозначен как Красноармейск. Дело в том, что наш Генштаб ориентируется на названия, которые были приняты в ДНР на момент формирования республики в 2014 году. Но после этой даты украинские власти переименовали множество населенных пунктов в Донбассе. Так, Красноармейск стал Покровском, Дзержинск — Торецком, Артемово — Зализным, то есть железным, а Новгородское — Нью-Йорком.

Еще во время своего президентства Петр Порошенко лично прибивал табличку. Так вот, Нью-Йорк теперь наш — российские штурмовики освободили этот крупный поселок на десять тысяч жителей, а также еще четыре населенных пункта только за эту неделю в ходе масштабного наступления в Донбассе.

Собственно, в расчетах Киева при нападении на Курскую область, скорее всего, и планировалось, что мы вынуждены будем перебросить отсюда войска, здесь притормозить.

Просчитались — российские штурмовики продвигаются с невиданным по меркам СВО скоростью, взламывая оборону противника. Репортаж с передовой от корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Донецкое направление

На донецком фронте серьезные перемены: российские войска взламывают оборону противника. Это движение повсюду, его слышно и видно.

Работает реактивная и ствольная артиллерия, танки, авиация заходит на цели, за десятки километров, сбрасывает высокоточные планирующие авиабомбы.

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Всего один такой боеприпас может разбить опорный пункт противника. Находиться в окопах на первой линии обороны для боевиков ВСУ все равно, что играть в смертельную лотерею, о чем свидетельствует перехват переговоров.

Стремительные штурмы каждый день, российская армия берет укрепления противника быстрыми накатами и малыми группами.

«Помимо огня, который идет вот так, непосредственно, прилеты, птички, польки, кассетки, все на тебя кроет, и когда ты уже дошел, начинается другая работа. Ну, штурм как штурм, как везде. Две гранаты и все, туда в гущу залетаешь, отрабатываешь», — рассказал помощник гранатометчика с позывным «Арсен».

На некоторых направлениях используется новая техника. Вот он — БМП-3. Эта новая машина российской армии, на которой вооружений, как на небольшом военном корабле: 100 миллиметров пушка, 30 миллиметров пушка, несколько пулеметов.

Ну а там, где танкам не развернуться, действуют дроны и роботы со взрывчаткой. Очередной беспилотник подрывает укрепления ВСУ на терриконах возле Донецка.

Пока ВСУ завязли под Курском, на южно-донецком направлении группировки войск «Восток» и «Центр» развивают наступление на Покровск и Торецк. Оба города — крупные логистические узлы в обороне противника. За Торецком — Славянск и Краматорск, за Покровском — выход к Днепропетровской области. Пригород Торецка — Артемовское, уже взят. Иностранные СМИ все громче говорят о провале ВСУ на этом направлении.

В пригороде Покровска — Новогродовке наши бойцы продолжают активное наступление. Пленных на этом направлении берут каждый день.

«Мы освободили населенный пункт на покровском направлении, было схвачено пять военнослужащих в плен, солдат ВСУ. Их командование обманывает, говорит, заходите, русских там нет, они заходят, там все село наши военнослужащие. То есть их обманывают, их бросают на убой», — рассказал заместитель командира батальона с позывным «Карс».

При этом у российского командования, похоже, достаточно резервов, чтобы еще усилить этот натиск. За одну неделю наша съемочная группа побывала сразу в нескольких подразделениях группировки «Восток» и увидела, как тренируются российские солдаты.

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«Нам казалось, что мы находимся в относительно безопасном месте, но понятия опасность и безопасное место в зоне СВО — это очень относительно. Вдруг прозвучала сирена, мы все побежали в окоп и вот сейчас сидим в укрытии и пережидаем эту тревогу», — говорит корреспондент.

Крах украинских войск на южно-донецком направлении неизбежен. Ждет их поражение и на других направлениях

Вот атака российской армии в плотной застройке Часова Яра попала в объектив дрона. Короткий бой и военнослужащие ВСУ сдаются в плен штурмовой группе. Они сделали выбор — и остались живы.

Харьковской направление

Российский триколор развивается над харьковским селом Песчаное. Взята важнейшая высота, откуда можно развивать дальнейшее наступление. Репортаж с передовой — от корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

Населенный пункт освобождали штурмовики группировки «Запад», бои длились почти неделю.

Самая большая сложность для штурмовиков — это преодолевать вот такие густые лесопосадки, через них нужно пробираться к позициям противника. Делать это нужно максимально быстро, при этом оставаться незамеченными.

В сам населенный пункт заходили уже по открытому полю, штурмовиков из тыла прикрывал крупнокалиберный пулемет. Тройка «Терминатора» заходила в Песчаное с восточного фланга. Противостояли нашим большие поклонники европейского пути.

«Татуировки „Dei Dzeine“, то есть „каждому свое“. То, что было написано на въезде в концлагерь — это прям вообще. „God Metunz“ видел, „Бог с нами“, то, что было на пряжках у солдат „Вермахта“. То есть определенный культ этой эстетики — он есть», — рассказал штурмовик с позывным «Терминатор».

Особенную боевую активность боевики ВСУ проявляли, когда наши бойцы эвакуировали пленных и раненых.

Украинские боевики очень старались удержать Песчаное, но не смогли. На второй день операции в населенный пункт зашли наши танки.

«Когда они закреплялись — оказывали поддержку: работали по зданиям, где была замечена вся техника», — сообщил командир танка с позывным «Шаман».

После взятия Песчаного группировке «Запад» удалось подойти к Купянску максимально близко.

«У противника в этой части Харьковской области осталось не так много путей снабжения, но, тем не менее, туда боевики продолжают подвозить определенные резервы, и задача расчетов „Град“ наносить удары по дорогам, которые контролирует противник, и отрезать их от линий снабжения», — говорит корреспондент.

Реактивщики говорят, что у ВСУ заканчивается техника, поэтому они, чтобы доставить боеприпасы, изощряются, как могут.

«Бывает, что на скорой машине перевозят боеприпасы, привозят на свои огневые», — сообщил командир взвода с позывным «Каспий».

Значительные резервы с купянского участка командование ВСУ отправило участвовать в пиар-наступление в Курской области. Наши бойцы стараются использовать ситуацию по полной программе, каждый день приближая капитуляцию противника.