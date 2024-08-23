Пять населенных пунктов и 16 групповых ударов: успехи ВС РФ на СВО за неделю

ВС РФ за неделю освободили пять сел и нанесли 16 групповых ударов на Украине
Фото, видео: Александр Полегенько / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Бойцы продолжают успешное продвижение в зоне спецоперации на Украине.
Вооруженные силы России за неделю освободили пять населенных пунктов и нанесли 16 групповых ударов в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В период с 17 по 23 августа бойцы группировки войск «Центр» взяли под полный контроль населенные пункты Свиридоновка, Артемово, Новгородское (Нью-Йорк), Желанное и Межевое в Донецкой народной республике (ДНР). Там Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 3855 боевиков и большого числа техника.
Армия России также нанесла 16 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам противника.
«Вооруженными силами РФ нанесено 16 групповых ударов <…> по аэродромной инфраструктуре, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цехам ремонта вооружения и военной техники ВСУ, а также ангарам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS. Кроме того, поражены: топливные базы, снабжавшие военную технику ВСУ, районы сосредоточения резервов и пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников», — уточнил Конашенков.
За указанный период в плен сдались 29 боевиков ВСУ.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работают расчеты «Града» ВС РФ в зоне спецоперации.
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