«Есть два вида боли»: певица Севиль раскрыла секрет красивой фигуры
Певица Севиль дала совет пытающимся похудеть девушкам
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru
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Артистка однажды услышала совет, которого старается придерживаться.
Певица Севиль (Seville) уверена, что для сохранения красивой фигуры человеку приходится испытывать боль, а именно соблюдать дисциплину и посещать тренировки. Об этом она сообщила 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.
По словам певицы, она недавно услышала совет на тему похудения, который ей понравился. Он гласит, что есть два вида боли. Первый, когда человек находится в некомфортном для себя весе и испытывает неудобство, но ничего не меняет в своей жизни.
«Есть другая боль — это дисциплина тренировки и так далее. И тут, и тут мы испытываем определенное напряжение. Что выберете вы — решать вам», — сказала она.
Солистка «Artik & Asti» всегда была обладательницей красивой фигуры. Ее уровня старались достичь многие женщины. Однако некоторые поклонники певицы уверены, что она прибегала к помощи пластических хирургов. Например, чтобы увеличить грудь.
Ранее 5-tv.ru сообщил о первой работе певице Севиль в подростковом возрасте.
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