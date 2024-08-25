«Есть два вида боли»: певица Севиль раскрыла секрет красивой фигуры

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 126 0

Певица Севиль дала совет пытающимся похудеть девушкам

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

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Артистка однажды услышала совет, которого старается придерживаться.

Певица Севиль (Seville) уверена, что для сохранения красивой фигуры человеку приходится испытывать боль, а именно соблюдать дисциплину и посещать тренировки. Об этом она сообщила 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

По словам певицы, она недавно услышала совет на тему похудения, который ей понравился. Он гласит, что есть два вида боли. Первый, когда человек находится в некомфортном для себя весе и испытывает неудобство, но ничего не меняет в своей жизни.

«Есть другая боль — это дисциплина тренировки и так далее. И тут, и тут мы испытываем определенное напряжение. Что выберете вы — решать вам», — сказала она.

Солистка «Artik & Asti» всегда была обладательницей красивой фигуры. Ее уровня старались достичь многие женщины. Однако некоторые поклонники певицы уверены, что она прибегала к помощи пластических хирургов. Например, чтобы увеличить грудь.

Ранее 5-tv.ru сообщил о первой работе певице Севиль в подростковом возрасте.

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