Зарплату потратила на маму: певица Севиль рассказала о своей первой в жизни работе

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 5 639 0

Певица Севиль потратила первые заработанные деньги на пальто для мамы

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Артистка начала трудиться еще со школьной скамьи.

Участница группы Artik & Asti Севиль рассказала эксклюзивно корреспонденту 5-tv.ru про свою первую работу.

Оказалось, что за свою жизнь артистка сменила много профессий, но самой первой ее трудовой деятельностью была работа официантки в заведении у родного дяди. Тогда она и заработала свои первые деньги.

«У меня столько работы было, я чем только не занималась. Наверное, самое первое — я работала официантом у своего дяди. У него было заведение. Это были мои первые школьные деньги», — сказала Севиль на премии Bravo.

На заработанные деньги артистка купила маме пальто, а себе ту самую помаду, которую давно хотела.

«Я купила маме пальто, я купила себе помаду, которую я хотела для себя, и деньги закончились», — рассказала певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Севиль рассказала, как полола грядки в огороде.

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