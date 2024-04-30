Зарплату потратила на маму: певица Севиль рассказала о своей первой в жизни работе
Певица Севиль потратила первые заработанные деньги на пальто для мамы
Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Артистка начала трудиться еще со школьной скамьи.
Участница группы Artik & Asti Севиль рассказала эксклюзивно корреспонденту 5-tv.ru про свою первую работу.
Оказалось, что за свою жизнь артистка сменила много профессий, но самой первой ее трудовой деятельностью была работа официантки в заведении у родного дяди. Тогда она и заработала свои первые деньги.
«У меня столько работы было, я чем только не занималась. Наверное, самое первое — я работала официантом у своего дяди. У него было заведение. Это были мои первые школьные деньги», — сказала Севиль на премии Bravo.
На заработанные деньги артистка купила маме пальто, а себе ту самую помаду, которую давно хотела.
«Я купила маме пальто, я купила себе помаду, которую я хотела для себя, и деньги закончились», — рассказала певица.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Севиль рассказала, как полола грядки в огороде.
Читайте также
32%
-0.23 98.03
-0.69
Нашли ошибку?