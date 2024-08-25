Уже нашел замену? Аффлека заметили в компании дочери Кеннеди

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 39 0

Бена Аффлека заметили в компании дочери Роберта Кеннеди-младшего

Уже нашел замену? Аффлека заметили в компании дочери Кеннеди

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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А ведь Дженнифер Лопес подала на развод буквально несколько дней назад.

Знаменитого голливудского актера Бена Аффлека заметили в компании 36-летней Кик Кеннеди, дочери Роберта Кеннеди-младшего. Поклонники увидели пару в одном из ресторанов элитного отеля и сразу стали приписывать им роман, сообщает Daily Mail.

Что именно связывает знаменитостей — неизвестно. Наследница Кеннеди пока никак не прокомментировала слухи об их романтических отношениях. Сам актер тоже не отреагировал на догадки фанатов о его связях с дальней родственницей политика.

Данная ситуация удивила общественность, ведь о начале бракоразводного процесса Бена Аффлека и Дженнифер Лопес стало известно совсем недавно.

Бывшие супруги так и не смогли прийти к компромиссу, поэтому развод был неминуем. Более того, пара полностью разорвала всевозможные контакты друг с другом. По данным зарубежных СМИ, они не собирается общаться ни лично, ни даже по телефону.

К слову, Аффлек и Лопес стали вновь встречаться в 2022 году. Они поженились в тот же году в Лас-Вегасе, однако уже совсем скоро в их в браке начались проблемы.

По мнению инсайдеров, причиной размолвки стала страсть певицы к публичности. По другой версии, проблемы в семье начались из-за измен Аффлека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему брак Лопес и Аффлека был обречен.

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