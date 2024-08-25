Главное — мера: какие заболевания могут спровоцировать баклажаны и кабачки

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 154 0

Нутрициолог Тиханычева: в кабачках и баклажанах содержится много калия

Главное — мера: какие заболевания могут спровоцировать баклажаны и кабачки

Фото: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

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Даже полезные вещества, которые содержатся в овощах, могут навредить здоровью.

Чрезмерное употребление кабачков и баклажанов может спровоцировать болезни почек и аллергические реакции. Об этом рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева в беседе с изданием «Страсти».

По словам врача, в сутки можно употреблять не более 300 граммов кабачков. Они благоприятно сказываются на пищеварении, здоровье костей. Кабачки помогают удерживать вес в норме, улучшают состояние кожи и поддерживают сердечно-сосудистую систему.

При этом высокое содержание калия в данном овоще может спровоцировать проблемы с почками. Особенно это касается тех, у кого уже есть заболевание органа.

Баклажаны также оказывают благоприятное воздействие на здоровье костей. Кроме того, они поддерживают в норме уровень холестерина и защищают клетки от свободных радикалов. Нутрициолог советует употреблять не более 200 граммов баклажанов в сутки. При этом, важно помнить, что в незрелых овощах содержится токсичное вещество, которое может спровоцировать расстройство желудка.

По словам Тиханычевой, при употреблении любого продукта нужно соблюдать меру. Только так можно извлечь максимальную пользу для организма.

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