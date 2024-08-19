Водой не смыть? Почему опасно есть огурцы с кожурой

Поедание неочищенных овощей может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Современное сельское хозяйство даже в масштабах дачного участка немыслимо без применения пестицидов, удобрений и подкормок для получения обильного урожая. В связи с этим овощи, в том числе огурцы, перед употреблением нуждаются в дополнительной обработке. Об этом в беседе с 5-tv.ru предупредила врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

Так она прокомментировала выводы китайских ученых о том, что обычное мытье овощей и фруктов не всегда позволяет полностью удалить с их поверхности остатки пестицидов.

«Нужно стараться приобретать огурцы в проверенных местах. Но в любом случае нужно понимать, что пестициды там все равно на шкурке есть. Поэтому нужно огурцы либо очень хорошо промывать, либо даже замачивать с содой на небольшое время. Если даем их детям, людям с ослабленным здоровьем, то, конечно, лучше шкурку почистить и концы огурца тоже срезать», — посоветовала Соломатина.

При этом, по ее словам, количество пестицидов на поверхности овощей не столь велико, чтобы сильно воздействовать на организм и приводить, например, к онкологии.

Многое зависит и от индивидуальных особенностей человека, добавила диетолог. Для человека с лишним весом химикаты могут быть более опасными, так как жировая ткань представляет собой своего рода хранилище токсинов, где они могут накапливаться.

Впрочем, само потребление огурцов компенсирует возможный вред от пестицидов, подчеркнула Соломатина.

«Клетчатка, содержащаяся в том числе в кожуре, хорошо выводит излишки жира, сахара и тем самым оздоравливает организм. Также огурцы содержат много оксидантов, в частности лигнаны, которые снижают риск рака, метастазирование. В огурцах достаточное количество витамина К, также необходимого для многих процессов, снижения риска переломов, улучшения свертываемости крови при повреждениях», — отметила врач.

В целом, огурцы очень хорошо очищают и питают организм, так как содержат очень много воды. Кроме того, в них много калия, который понижает давление и укрепляет сердечно-сосудистую систему, добавила Соломатина.

По словам диетолога, в день можно съедать до 400-500 граммов огурцов — это минимальная доза растительной пищи для здорового человека. Людям с болезнями желудочно-кишечного тракта лучше есть меньше огурцов и обязательно срезать с них предварительно кожуру.

Ученые из Сельскохозяйственного университета Аньхой в Китае пришли к выводу, что наиболее эффективный способ избавиться от вредных веществ на поверхности огурцов — это удаление кожуры. В ином случае содержащиеся на поверхности овощей пестициды могут привести к развитию онкологических заболеваний, в частности, рака печени.

В то же время исследователи признали, что именно в кожуре огурцов содержится наибольшее количество полезных микроэлементов, а польза от употребления овощей значительно превышает возможные негативные последствия. И все же они рекомендовали тщательно очищать овощи от кожуры.

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