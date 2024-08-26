Правительство в надежных когтях: что известно о коте Ларри с Даунинг-стрит

К своим 17 годам, помимо парочки мышей, пушистик успел расправиться еще и с пятью премьер-министрами.

В Великобритании обсуждают специальный план, разработанный на случай смерти кота Ларри, который живет в резиденции премьер-министра. Главный мышелов империи, ему сейчас 17 лет, работает на Даунинг-стрит с 2011 года. У кота есть официальная должность и даже зарплата. Поэтому и его возможный уход из жизни требует специального протокола. Все детали изучил корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Еще недавно мир облетали слова — «Лондонский мост рухнул». Это зашифрованная фраза, означавшая смерть королевы Елизаветы II, и начало цепочки траурных мероприятий. Как пишет газета Times, теперь на Даунинг-стрит разрабатывают новый план. Кодовое название — «Ларри Бриджес».

«Вот он, один из самых известных котов в стране, это кот Ларри, главный мышелов на Даунинг-стрит, 10, где живет премьер-министр», — сказал ведущий BBC Рики Болето.

И прибегнут к нему, если у этого хвостатого члена королевской семьи закончатся все девять жизней. Уже, например, подготовлены фото и текст для публикации в соцсетях. Сейчас Ларри — настоящая звезда и любимец публики. У его странички в Интернете около миллиона подписчиков.

«Видеть Ларри на Даунинг-стрит стало для нас чем-то вроде культовой вещи, люди ассоциируют его с Даунинг-стрит. Даже дети, которые приходят на Даунинг-стрит, первым делом спрашивают о Ларри, а не о премьер-министре», — сказал фотограф Джастин.

Однако известен кот не только за полосатую шерстку и когти, но и за острый язык. К своим 17 годам, помимо парочки мышей, он расправился еще и с пятью премьер-министрами. Кажется, больше всех досталось Борису Джонсону.

«Спасибо всем, кто помогал и заботился обо мне и моей семье в течение последних трех лет, включая собаку Дилана и кота Ларри. Я просто хочу сказать своей партии, что если Дилан и Ларри могут преодолеть свои трудности, то и Консервативная партия может», — сказал уже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я не могу больше с чистой совестью жить с этим премьер-министром. Либо он уйдет, либо я», — писал кот Ларри на своей страничке в соцсети.

Прикоснуться к «пушистому» пыталась и Лиз Трасс. Безуспешно.

«Лиз Трасс — бывший премьер-министр, просто она еще не знает об этом», — также писал кот Ларри на своей страничке в соцсети.

Вообще коты живут в резиденциях британских правителей с XV века. Последнее столетие к ним относятся более чем по-человечески: дают официальный статус «главного мышелова» и зарплату — 100 фунтов в год. Однако сначала карьера у Ларри не задалась. В 2012-м, спустя полтора года службы, его отстраняют. Хвостатый много ленился, поймал всего лишь одну мышь, чем, по словам прессы, не угодил Дэвиду Кэмерону.

«Ходят слухи, что я почему-то не люблю Ларри, но это не так, и у меня есть фотодоказательства, подтверждающие это. К сожалению, я не могу взять Ларри с собой, он принадлежит дому, и персонал очень любит его, также, как и я», — говорил член Палаты Лордов Дэвид Кэмерон.

На смену ему тогда взяли кошку Фрею. После — кота Палмерстона. Оба были эффективнее Ларри, но спустя несколько лет ушли на заслуженный отдых. Ларри же, наконец, решил доказать: безопасность правительства в надежных когтях. И, несмотря на возраст, он еще в форме.

«Конечно, все индивидуально, но коты, как правило, живут дольше собак. Это мой кот Джерри, ему исполнится 20 лет через пару недель. Нередко можно увидеть, как кошки доживают до 20 лет и больше. Многие кошки в среднем живут от 13 до 15 лет, это достойный возраст», — говорит ветеринар Мишель.

Сам Ларри в соцсетях сообщает — чувствует себя хорошо. Слухи о подготовке траурных мероприятий комментирует в свойственной себе манере.

«Они тут планируют, как объявить о моей смерти, когда наступит этот печальный день. Я хочу, чтобы из меня сделали чучело и повесили над камином на Даунинг-стрит как постоянное напоминание о том, что здешние жильцы не должны делать глупостей», — пишет кот Ларри на своей страничке в соцсети.

Поэтому вполне может оказаться, что и нынешний Кир Стармер будет не последним постояльцем Даунинг-стрит на его веку. Ведь премьеры приходят и уходят, а главный мышелов остается.