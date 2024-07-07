«Кото-строфа» на Даунинг-стрит: кошка нового премьера Британии составит конкуренцию Ларри

Как к новому соседу отнесется главный мышелов резиденции, живущий там вот уже 14 лет?

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил — в резиденцию он отправится работать не один. С собой он возьмет свою кошку по прозвищу Джо-Джо, которая может стать главным конкурентом для кота Ларри, живущего в здании парламента вот уже 14 лет.

Как пишет газета Daily Mail, Ларри 17 лет. За это время он увидел шесть премьер-министров и завоевал прозвище «отпугивающий противников». К примеру, два года назад он не побоялся и прогнал большую лису с территории резиденции. А также целых четыре года «воевал» с котом Палмерстоном — бывшим главным мышеловом министерства иностранных дел.

Поэтому, как предположили журналисты, Даунинг-стрит, располагающаяся недалеко от резиденции, может стать местом битвы кота с кошкой.

«Первой частью широко освещаемой дипломатии Стармера может стать убеждение Ларри оставить в стороне свои разногласия, когда он будет приветствовать своего коллегу в новом доме, поскольку, по словам премьер-министра, Джо-Джо „обожают“ его дети», — отметили журналисты издания.

Лидер оппозиции Кир Стармер был избран членом парламента Великобритании. Он получил 18,9 тысячи голосов в округе Holborn & St Pancras. Консерваторы потерпели оглушительное поражение на выборах в Британии, и премьер-министр Риши Сунак покинул свой пост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой «подарок» кот Ларри устроил экс-премьер-министру Риши Сунаку.