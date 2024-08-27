Туристическая осень: где выгоднее всего отдохнуть в сентябре

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 39 0

В сентябре бюджетнее всего получится отдохнуть в Казани

Туристическая осень: где выгоднее всего отдохнуть в сентябре

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Получить много приятных впечатлений без удара по кошельку — возможно.

Выгоднее всего россияне в сентябре смогут отдохнуть в Казани, Мурманске и в Москве. Путешествия в эти города будут самыми бюджетными. Об этом пишет издание «Известия».

«Несмотря на общую инфляцию и рост цен, стоимость авиабилетов по этим популярным направлениям увеличилась незначительно в сравнении с прошлым годом, в среднем, на семь–десять процентов», — рассказала в беседе с журналистами Екатерина Долгих, директор по маркетингу популярного сервиса по покупке билетов.

Стоимость перелета в Казань туда и обратно будет составлять 13 410 рублей — в городе можно насладиться переплетением восточной и западной культур, прогуляться по чудесным улицам и посетить знаменитый белый Кремль.

В Мурманск получится поехать также выгодно — билет на одного человека стоить будет 13 688 рублей. Кольский полуостров пользуется особой популярностью, как и яркое северное сияние.

В Москву же билеты туристы смогут купить за 14 433 рублей. Столица всегда привлекала россиян своей величайшей историей.

Недорого также выйдет съездить в Санкт-Петербург, Махачкалу, Красноярск, Минеральные Воды и Горно-Алтайск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России набирают популярность особые ретрит-туры.

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