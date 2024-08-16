Полная перезагрузка для мужчин: в России набирают популярность особые ретрит-туры

Участники проходят практики укрепления тела и духа.

Силовые тренировки, банные процедуры, полезная еда и непередаваемые эмоции. В России набирает популярность новый вид отдыха. Это так называемые мужские «ретрит-туры». Они объединяют взрослых и состоявшихся людей, которые хотят «перезагрузиться» в кругу единомышленников. Происходит все на природе, вдали от семей и привычных забот. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин оценил практики укрепления тела и духа.

Прыгнуть через огненное кольцо. Позаниматься на тренажере. Поучаствовать в старинных боевых забавах. Или погрузиться в ностальгию и вспомнить любимые детские игры.

Мужские ретрит-туры, где можно силой богатырской помериться и отдохнуть душой и телом набирают все большую популярность в России. Утром — медитации. Днем — боевые практики. Вечером — банные ритуалы.

Такой тур у пермских богатырей стоит — от 12 тысяч рублей, в Петербурге — почти в три раза больше. Но мужчины, как оказалось, готовы платить и охотно берут отпуск ради таких необычных развлечений.

Семен работает на руководящей должности, задач и ответственности много, вот и решил, пора познать дзен. Отправился в ретрит-тур, где погрузился, как здесь говорят, в атмосферу силы и единения.

«Я вот йогой никогда не занимался, а тут впервые попробовал. Ну это, действительно, практика, которая развивает твои мышцы, твой разум», — говорит Семен Середа, участник ретрит-тура.

Михаил — многодетный отец, владелец фирмы — тоже решил, что называется, перезагрузиться в мужской компании. Теперь знает, что такое «казачий вар» — это давно позабытый способ подготовки к бою. А еще освоил вот такую народную игру, где главное не уронить с руки камень — у участников это развивает внимание.

«Максимум бегал и ходил в спортзал с железками, но это совсем другое. Здесь дух, коллектив и какое-то общее дело», — говорит другой участник Михаил Крылов.

Для участников такого отдыха даже меню специальное. Казалось бы, что нужно мужчинам — мясо! Но нет. Из-за плотных тренировок его в блюдах практически нет. Клетчатка, овощи, в общем здоровый рацион.

В Перми проект зародился несколько лет назад. Сначала создали кооператив, приобрели древнеславянский тренажер «Правило», затем стали выезжать на природу. Формат многим пришелся по душе.

«Для мужчины это хорошая перезагрузка от городской суеты — сбросить стресс, подзарядится на свежем воздухе, физкультурой позаниматься, молодецкими забавами…» — перечисляет Владимир Атаманов, организатор ретрит-тура.

А еще пообщаться друг с другом на мужские темы. Которые с женщинами обычно не обсуждают.

«Если говорить конкретно о моем опыте, оно дает какую-то дополнительную опору, которой не хватает в жизни. Дает знакомства, контакты. Тоже ресурс!» — отмечает участник ретрит-тура Дмитрий Сараев.

Мужских ретритов пока не так много по стране– мы насчитали всего несколько подобных туров, но их авторы готовы расширять географию, чтобы как можно больше мужчин смогли пройти огонь, воду и интересно провести досуг.