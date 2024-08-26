«Врачи борются за ее жизнь»: женщина пострадали при атаке беспилотников на Саратов
В результате атаки беспилотников ВСУ на Саратов тяжело ранена женщина
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Обломки вражеского дрона попали в 38-этажный жилой комплекс.
Минувшей ночью ВСУ совершили атаку с помощью беспилотников на Саратов и расположенный рядом город Энгельс. Как рассказал губернатор региона Роман Бусаргин, обломки вражеских дронов попали в жилые дома, в результате происшествия пострадали несколько человек.
Так, в Саратове беспилотники атаковали 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». Судя по опубликованным фото главы региона, несколько этажей здания получили повреждения.
«В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме», — уточнил Бусаргин.
В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади.
Он также отметил, что жителям пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию.
В Энгельсе повреждения получил жилой дом на улице Пушкина. К счастью, там обошлось без пострадавших.
По информации Минобороны РФ, минувшей ночью силы ПВО уничтожили и перехватили 20 беспилотников самолетного типа в разных регионах страны.
Девять — над Саратовской, три — над Курской, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской, а также по одному над Орловской и Рязанской областями.
- 26 авг
- Четыре человека пострадали после атаки беспилотника на Саратов
- 22 авг
- В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ
- 21 авг
- Угроза атаки БПЛА объявлена в Мурманской области
- 21 авг
- Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву
- 18 авг
- Возгорание дизельного топлива произошло после атаки ВСУ в Ростовской области
- 18 авг
- Силы ПВО уничтожили пять дронов над тремя российскими областями
- 16 авг
- Семь человек ранены в результате удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке
- 16 авг
- Силы ПВО уничтожили пять БПЛА и два безэкипажных катера в акватории Черного моря
- 15 авг
- Опасная ситуация: в Белгородской области обстрелы фиксируются уже каждый день
- 14 авг
- Силы ПВО за ночь сбили 117 украинских дронов над регионами России
Читайте также
78%
0.31 101.61
-0.01
Нашли ошибку?