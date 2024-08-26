Не опускайте руки: что делать с ипотекой при потере работы

Экономист дал оказавшимся в трудном финансовом положении людям ценный совет.

Ипотечному заемщику в случае внезапной потери работы нужно отложить на платежи по кредиту — максимально возможную сумму, взяв ее из полученной компенсации при увольнении. Об этом в комментарии изданию Газета.ру рассказал экономист Андрей Лобода.

«Как правило, при увольнении сокращаемым сотрудникам выплачивается компенсация в размере его зарплаты за два-три месяца», — напомнил эксперт.

Лобода отметил, что за эти месяцы человек сможет выплачивать кредиты по ипотеке, однако экономист посоветовал перестраховаться на больший срок. По мнению эксперта, есть вариант отложить больше денег, которых бы хватило для погашения ежемесячных платежей как минимум на четыре или пять месяцев.

Экономист добавил, что человеку стоит на время поиска работы найти дополнительный заработок. При этом пустить в ход сбережения, отложив на ипотеку средств как минимум на полгода.

Компенсаций и сбережений у человека может и не быть, этот вариант экономист тоже рассмотрел. Лобода посоветовал в таком случае обратиться в банк для оформления кредитных каникул по ипотеке на полгода.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские банки в три раза сократили выдачу ипотеки.