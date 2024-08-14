Квартирный вопрос: российские банки в три раза сократили выдачу ипотеки

Завершение льготных госпрограмм привело к ощутимому спаду в сегменте жилищного кредитования.

Российские банки почти в три раза сократили выдачу ипотеки. Как выяснили «Известия», в июле граждане взяли порядка 300 миллиардов рублей в качестве ссуд на покупку жилья. Сопоставимые цифры фиксировали, например, в пандемийном 2020 году.

Столь ощутимый спад в сегменте жилищного кредитования — это результат завершения льготных госпрограмм. Так, в июле прекратили выдавать займы на новостройки под 8%, а также ужесточили условия по семейной ипотеке.

Возродить рынок недвижимости поможет снижение рыночных ставок. Но, как отмечают эксперты, в обозримом будущем это маловероятно. По прогнозам ЦБ, ставки опустятся хотя бы до уровня 9% не раньше 2028 года.