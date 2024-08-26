«Меня отец с детства учил»: жизненные принципы Стаса Михайлова

Певец порекомендовал, как надо относиться к своим обидчикам.

Народный артист России Стас Михайлов старается жить по наставлениям отца и никому не желать зла. Об этом он сообщил 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

«Меня отец с детства учил, и он слава Богу жив-здоров, одной простой вещи: живи с ощущением, что тебе должны, но не ты. То есть не делай так, чтобы ты отомстил и кайфуешь от этого», — ответил певец.

Михайлов признается, что иногда он может поддаться своего горячему темпераменту, но с годами все чаще отпускает негативные эмоции и обидчиков.

«Есть вещи, на которые не надо обращать внимания. Надо уделять больше времени людям, которых ты любишь, чем на людей, которые тебя не любят», — порекомендовал Михайлов.

Он уверен, что бессмысленно пытаться изменить плохих людей или пытаться их чему-то научить, ведь этим должны заниматься их родители.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Стас Михайлов всегда носит большой нательный крест.