«Такое сокровище сложно потянуть»: Агурбаш о мимолетном мужском внимании

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 48 0

При этом артистка не спешит заводить отношения.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Анжелика Агурбаш: мужчины смотрят на меня, как на скульптуру в музее

Интерес со стороны мужчин певице Анжелике Агурбаш напоминает восхищение музейным экспонатом. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации своего альбома «Любовь на разрыв».

На вопрос о поклонниках, которые продолжают ухаживать и дарить цветы, несмотря на нежелание артистки заводить отношения, Агурбаш ответила, что такое внимание быстро угасает.

«Знаете, как мужчины на меня сейчас смотрят? Как на скульптуру в музее: повосхищались, повосторгались, а потом быстренько-быстренько удалились из музея», — считает исполнительница.

Артистка подчеркнула, что ее это совсем не удивляет. Для Анжелики нет загадки в том, почему в отношениях с противоположным полом все складывается именно так.

«Такое сокровище очень сложно кому-то потянуть», — пояснила певица.

Ранее Агурбаш рассказала, что на восстановление после тяжелого развода с супругом Николаем у нее ушли годы. Она обвинила своего бывшего мужа в подавлении своей личности.

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