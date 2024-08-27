Очередное извращение и сексуализация? Психолог объяснила популярность мукбангов

Зачастую видеоролики с поеданием пищи выглядят отталкивающими, но многие находят в этом что-то очень интересное.

Поглощение пищи — это один из видов удовольствия для человека. Поэтому для некоторых наслаждение — наблюдать, как кто-то ест на камеру. Об этом сообщила психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с 5-tv.ru.

В интернете можно обнаружить много видеороликов, в которых человек, окруженный различными блюдами, поедает их. Причем этому тренду даже придумали название — мукбанг или мокпан. Изначально это гастрономическое явление было распространено исключительно в Азии, но сейчас стали подключаться и остальные страны.

По одной из версий психолога, почему мукбанг стал настолько популярным, это сексуальность процесса. Мужчины могут испытывать удовольствие, смотря как девушка ест.

«Я думаю, что это связано с неким таким сексуализированным актом», — объяснила Миллер.

Кроме того, даже необязательно, чтобы процесс выглядел аккуратно. В большинстве своем, герои таких роликов чуть ли не давятся и пачкаются. На первый взгляд, это совершенно непривлекательная картинка...

В этом ключе психолог связывает мукбанг и секс: кто-то любит нежно и романтично, а кто-то грязно и грубо.

«Дело-то не только в эстетике... То есть абсолютно сколько людей, столько различных таких предпочтений. Это, во-первых. А во-вторых, грязь — она в принципе прельщает человека», — уверена Миллер.

Это связанно с тем, что человеку в детстве либо запрещали пачкаться, либо ставили перед ним много ограничений. Из-за этого во взрослом возрасте могут появиться конкретные фобии.

«Я думаю, что нравится именно смотреть на такого рода ролики, потому что они через них, через вот эти ролики, проживают определенное удовольствие, возможно, которое себе не могут позволить», — подчеркнула эксперт.

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