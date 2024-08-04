«Секрет улучшения либидо»: помогает ли кофе получить яркий оргазм

Действительно ли люди, употребляющие этот напиток, более счастливы в интимной жизни?

Люди, которые пьют кофе, не получают от секса больше удовольствия, чем те, кто его не пьет. Об этом сообщила сексолог, психолог Александра Миллер эксклюзивно 5-tv.ru.

Уже много лет в теме интимной жизни существует множество мифов, в которые люди продолжают верить до сих пор. Один из них связан как раз с кофе. По словам эксперта, утверждение, что оргазм благодаря этому напитку более яркий — не доказано и является лишь предположением.

«Кофе просто повышает сердечную деятельность, учащает сердцебиение — не более того», — объяснила сексолог.

Он может играть роль только в качестве минимального афродизиака.

«Секрет улучшения либидо как женского, так и мужского это горячий шоколад», — подчеркнула Миллер

Именно горячий шоколад с добавлением мощного афродизиака — мускатного ореха, будет лучше влиять на качество интимной жизни, нежели кофе.

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