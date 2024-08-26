Часть Севастополя осталась без света

Развожаев: сбой в подаче электроэнергии произошел в Севастополе
Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey
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Специалисты уже восстанавливают электроснабжение.
Жители Севастополя остались без света из-за сбоя в подаче электроэнергии. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, причина — в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы», — написал он.
В частности, без электричества остались жители района Балаклава, Казачьей, Стрелецкой и Камышовой бухт, центра Севастополя на проспекте Победы, а еще сел Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье.
Специалисты сейчас восстанавливают электроснабжение. На проведение этих работ им потребуется примерно два часа.
Ранее 5-tv.ru писал, что внеплановое отключение электричества произошло в подмосковном Подольске Московской области. Местные власти сообщили об отсутствии света с семи часов утра.
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