Часть Севастополя осталась без света

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Евгения Романова
Евгения Романова 84 0

Развожаев: сбой в подаче электроэнергии произошел в Севастополе

Часть Севастополя осталась без света

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Специалисты уже восстанавливают электроснабжение.

Жители Севастополя остались без света из-за сбоя в подаче электроэнергии. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, причина — в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы», — написал он.

В частности, без электричества остались жители района Балаклава, Казачьей, Стрелецкой и Камышовой бухт, центра Севастополя на проспекте Победы, а еще сел Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье.

Специалисты сейчас восстанавливают электроснабжение. На проведение этих работ им потребуется примерно два часа.

Ранее 5-tv.ru писал, что внеплановое отключение электричества произошло в подмосковном Подольске Московской области. Местные власти сообщили об отсутствии света с семи часов утра.

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