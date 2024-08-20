Внеплановое отключение электричества произошло в подмосковном Подольске

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Местные власти сообщили об отсутствии света с семи часов утра.

Внеплановое отключение электричества произошло в подмосковном Подольске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В Подольске Московской области произошло внеплановое отключение электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

«Сегодня, 20 августа, произошло незапланированное отключение электроэнергии в городском округе Подольск. Аварийная бригада работает», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в семь часов утра отключилось электроснабжение на котельной в поселке Санатория Родина. Позже, в 08:55, без света остались следующие улицы: Гайдара, Большая Ивановская, Чистова, Маштакова, Кузнечики, а также Школьная в Климовске. Список в дальнейшем будет обновляться, говорится в сообщении администрации Подольска.

В 10:42 власти города сообщили, что электроснабжение было полностью восстановлено.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура проводит проверку по факту массовых отключений света в Приморье. Несколько городов остались без электричества из-за сбоя в работе ГРЭС.

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