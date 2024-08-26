Новая мировая угроза? В Румынии отключился первый блок АЭС

Подобное уже случалось в июле этого года.

На атомной электростанции (АЭС) «Чернаводэ» в Румынии из-за неисправности автоматически отключился первый энергоблок. Об этом сообщает портал Hot News.

Поломка возникла в центральной части станции. Сообщается, что отключение не влияет на ядерную безопасность и угроз нет.

«Автоматическое отключение и ремонтные работы не оказывают влияния на ядерную безопасность, персонал и население», — говорится в сообщении.

Тем не менее, специалисты АЭС проводят работы с целью выяснения причины неисправности и ее устранения.

Подобное уже происходило в июле. По предварительной информации, причиной отключения энергоблока в прошлый раз стала аномальная жара в Румынии, где температура воздуха временами достигает плюс 40 градусов.

АЭС «Чернаводэ» — это единственная атомная электростанция в стране, с единственным действующим энергоблоком с реактором CANDU-6 мощностью 700 МВт. Два действующие блока электростанции обеспечивают сегодня до 25% потребляемой в Румынии электроэнергии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1.