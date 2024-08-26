Девушка попала в больницу, попробовав мороженое в Петербурге

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 40 0

Девушка проглотила стекло приняв его за кусок льда в мороженом

Девушка попала в больницу, попробовав мороженое в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Попавшее в лакомство стекло пострадавшая приняла за лед.

Туристка попала в больницу, поев мороженое во время прогулки на теплоходе около Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге, в десерте девушке попалось стекло. Об этом стало известно 5-tv.ru. Приняв стекло за кусочек льда, пострадавшая его раскусила и проглотила.

Туристке потребовалась госпитализация и помощь хирургов — осколки стекла попали в желудок. На данный момент о состоянии пострадавшей ничего не известно. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Похожий случай произошел в Уфе в конце мая. Трехлетняя девочка проглотила игрушку в виде кошки из металла. Ребенку потребовалась ригидная эзофагоскопия, после чего врачи смогли вытащить игрушку.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербурженка умерла в реанимации после тату-сеанса на дому. Ей сделали укол новокаина. Доза оказалась слишком велика, девушке стало плохо, и вскоре она потеряла сознание. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

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