Петербурженка умерла в реанимации после тату-сеанса на дому

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Девушке было 24 года, врачи неделю боролись за ее жизнь.

Петербурженка умерла в реанимации после тату-сеанса на дому

Фото: www.globallookpress.com / Luis Marin

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В Петербурге скончалась 24-летняя девушка, оказавшаяся в реанимации после неудачного сеанса татуировки на дому. Она умерла в Мариинской больнице, куда попала в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за ее жизнь в течение недели, но все попытки оказались безуспешными, сообщает 78.ru.

Петербурженка работала массажистом и представляла бренды одежды в качестве модели. Предполагается, что фатальной стала инъекция с обезболивающим препаратом. Тату-мастер пришел в ее квартиру 2 июня, сделал укол новокаина. Он не знал, что клиент принимает также другие препараты.

Доза оказалась слишком велика, девушке стало плохо, и вскоре она потеряла сознание. Модели диагностировали отравление, наступила клиническая смерть. Пострадавшую сразу направили в отделение реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Действия мастера оценивают сейчас правоохранители.

Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли татуировка может стать причиной развития рака.

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