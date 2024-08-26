Жителю Курганской области дали срок за интимную переписку с 22 девочками

Жителя Курганской области отправили в колонию за интимную переписку с 22 малолетними девочками. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Уточняется, что 23-летний мужчина в 2020–2021 годах знакомился в одной из соцсетей с девочками, используя фальшивую страницу. При этом он заставлял малолетних отправлять ему интимные фото и предлагал вступить с ним в половую связь.

О действиях мужчины полиции сообщили родители девочек, узнавшие о переписке развратного содержания.

В итоге в отношении жителя Курганской области было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Потерпевшими по делу стали 22 девочки.

Мужчина признал свою вину и был заключен под стражу. Суд приговорил его к заключению в колонии строгого режима на пять лет и десять месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Смольнинский районный суд Петербурга отправил под арест 46-летнего блогера Алексея Поднебесного, обвиняемого в сексуальных действиях с несовершеннолетними девушками.