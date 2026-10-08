Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 399 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, дроны сбивали с 20:00 мск 7 октября до 8:00 мск 8 октября. Беспилотники были обнаружены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Татарстаном и акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны сообщало об ударах по объектам производства и хранения беспилотников, складам боеприпасов и военного имущества ВСУ. Поражение также получили пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Как утверждает Минобороны РФ, в районах Орехова, Кушугума, Каневского, Юльевки и Преображенки Запорожской области были поражены формирования двух механизированных и одной горно-штурмовой бригад ВСУ.

В ведомстве заявили об уничтожении более 30 военнослужащих, боевой бронированной машины, 22 автомобилей и 155-мм гаубицы М777 американского производства.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.