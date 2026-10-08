В дата-центре «Яндекса» в Рязанской области произошел пожар после атаки БПЛА
На месте работают специалисты профильных служб.
Фото: © РИА Новости/Александр Гаюк
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Пожар произошел в дата-центре «Яндекса» в Сасово Рязанской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Возгорание затронуло часть инфраструктуры объекта. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе компании.
«В дата-центре „Яндекса“ в Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия», — уточнили в компании.
В «Яндексе» добавили, что работа дата-центра полностью остановлена. Из-за этого некоторые сервисы компании могут быть временно недоступны для пользователей.
На месте работают профильные службы, которые устраняют последствия произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре в квартире многоэтажного дома в Комсомольске-на-Амуре погибли пять человек. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тела женщины и четырех несовершеннолетних. Еще двух маленьких детей удалось спасти — из квартиры их вывели соседи. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Для установления причин трагедии специалисты проведут несколько экспертиз.
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