При тушении пожара нашли тела двух человек с признаками насилия во Владивостоке
Личности погибших установлены.
Фото: © РИА Новости/Максим Платонов
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Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти нашли во Владивостоке во время тушения пожара. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух человек. Об этом сообщило следственное управление СК России по Приморскому краю в мессенджере МАКС.
По данным ведомства, личности обоих погибших установлены. Подозреваемый задержан, с ним проводят следственные действия. Обстоятельства произошедшего и мотив преступления выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Комсомольске-на-Амуре. По информации регионального управления СК, огонь охватил десять квадратных метров.
Во время тушения пожарные обнаружили тела женщины и четверых несовершеннолетних. Еще двух маленьких детей успели вывести соседи.
После трагедии следственный отдел города возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. К работе на месте привлекли сотрудников Госпожарнадзора, для выяснения причин произошедшего назначили экспертизы.
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