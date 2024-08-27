Умер 33-летний регбист московского «Спартака» Андрей Черемных

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 212 0

В клубе не назвали причину смерти молодого спортсмена.

Умер 33-летний регбист московского «Спартака» Андрей Черемных

Фото: Telegram / Спартаковское регби/ spartak_rugby

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Скончался игрок московского регбийного клуба «Спартак» Андрей Черемных. Об этом говорится в публикации пресс-службы клуба в его официальном Telegram-канале. Спортсмену было всего 33 года. Причины смерти не называются.

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической утрате в нашем клубе. Сегодня ушел из жизни наш игрок Андрей Черемных», — сказано в посте.

В клубе подчеркнули, что Черемных был не только выдающимся спортсменом, но и замечательным человеком. Он был трудолюбивым человеком, преданным своей команде, и этими качествами вдохновлял окружающих.

В сезоне-2023/24 спортсмен принял участие в одном матче «Спартака», прежде он выступал
в казанском клубе «Стрела – Ак Барс». Представители клуба и Федерация регби России выражают соболезнования родственникам и близким Черемных, а также проводят сбор средств для помощи семье спортсмена.

Ранее, писал 5-tv.ru, после продолжительной болезни ушла из жизни советская бегунья, обладательница мирового рекорда в эстафете 4×800 метров Ирина Подъяловская.

 

Подробности читайте в материале 5-tv.ru.

 

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