Умер 33-летний регбист московского «Спартака» Андрей Черемных

Скончался игрок московского регбийного клуба «Спартак» Андрей Черемных. Об этом говорится в публикации пресс-службы клуба в его официальном Telegram-канале. Спортсмену было всего 33 года. Причины смерти не называются.

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической утрате в нашем клубе. Сегодня ушел из жизни наш игрок Андрей Черемных», — сказано в посте.

В клубе подчеркнули, что Черемных был не только выдающимся спортсменом, но и замечательным человеком. Он был трудолюбивым человеком, преданным своей команде, и этими качествами вдохновлял окружающих.

В сезоне-2023/24 спортсмен принял участие в одном матче «Спартака», прежде он выступал

в казанском клубе «Стрела – Ак Барс». Представители клуба и Федерация регби России выражают соболезнования родственникам и близким Черемных, а также проводят сбор средств для помощи семье спортсмена.

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