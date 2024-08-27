Власти некоторых государств, выступающих на всеобъемлющую помощь киевскому режиму, все чаще пытаются отдалиться от конфликта.

Польша, Франция и страны Прибалтики значительно сократили медийную повестку в поддержку Украины. Их место заняли Молдавия и Германия. Об этом пишет обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова.

Согласно приведенным оценкам экспертов, НАТО необходимо готовиться к полноценному конфликту с Россией. Это обусловлено тем фактом, что в блоке признают грядущее успешное завершение российской спецоперации на Украине. При этом эксперты подчеркивают, что Польша и Прибалтика не заинтересованы во втягивании в этот конфликт.

«Для этих стран замаячила реальная угроза быть втянутыми в военный конфликт с силами, намного превосходящими и умелыми, в котором поддержка НАТО совсем не очевидна. Тем более с приходом к власти в США Дональда Трампа», — считает Степушина.

При этом обещанные киевскому режиму самолеты F-16 решили направить из Румынии в Молдавию, а затем уже на Украину, исключив из этой цепочки польскую территорию. Тем самым Варшава решила не рисковать и избежать возможного ответного удара по своим аэродромам.

Обозреватель отметила, что сегодня у каждой страны наблюдаются собственные внутренние проблемы, в том числе и у США. Поэтому сразу оба кандидата в президенты Штатов — Дональд Трамп и Камала Харрис — планируют переложить основную поддержку Украины на Евросоюз. Более того, первые шаги уже демонстрируются: именно Молдавия участвует в отправке F-16, а Германия с ней активно сотрудничает, выступая на передний план конфликта с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, как в СВР заявили о причастности НАТО к атаке на Курскую область. В частности, согласование происходило и со спецслужбами Польши.