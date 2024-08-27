В Белгородской области ограничили въезд в село Вязовое

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 84 0

Обстановка в регионе остается сложной.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Нортон; ВКонтакте / Вячеслав Гладков / gladkov_vv; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти Белгородской области ограничили въезд в село Вязовое Краснояружского района. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ограничиваем въезд. Формируем списки на единоразовую выплату в 15 тысяч рублей», — заявил в опубликованном видео губернатор.

Гладков указал, что подобный режим уже был введен в селе Колотиловка.

Губернатор Белгородской области добавил, что уже на завтра, 28 августа, запланировано заседание оперативного штаба, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о необходимости эвакуации жителей населенных пунктов Дроновка и Пороз Грайворонского округа. Это также касается и села Старый Хутор, который расположен в Валуйском городском округе.

Как указал Гладков, сейчас обстановка в регионе продолжает оставаться сложной. Он подчеркнул, что специальные комиссии доведут отдельно до каждого жителя информацию как по выплатам, так и по эвакуации.

В настоящее время на территории Белгородской области действует режим ЧС федерального характера. Как отмечал глава МЧС Александр Куренков, масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 19 августа планировали закрыть въезд в пять населенных пунктов Белгородской области.

+27° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
91.77
0.17 102.49
0.88
Ветер перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2024 года

Последние новости

19:04
Ветер перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2024 года
18:50
Собянин сообщил о разделении Москвы-реки на участки для разных активностей
18:41
Привычка или стресс? Почему ночью тянет поесть
18:38
Машина экс-депутата Рашкина попала в ДТП с лосем
18:34
На Мальдивах заявили о попытке госпереворота
18:27
Верховный суд отказался признавать многодетность поводом для побега с места ДТП

Сейчас читают

Белая или желтая: россиянам рассказали, какая картошка будет храниться дольше
В петрушке вся сила, брат: названы суперфуды для повышения мужской потенции
«Противник без принципов»: может ли Украина применить химоружие в зоне СВО
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака