МРОТ в России могут поднять до 30 тысяч рублей

В Государственной думе предложили поднять уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«ЛДПР предлагает МРОТ на уровне 30 тыс. уже с 1 января 2025 года», — написал Нилов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что заработная плата влияет не только на увеличение самого достатка россиян, но и на уровень их жизни в целом.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что низкий уровень МРОТ ведет к необоснованному разделению доходов граждан России, понижает желание работодателя к улучшению условий для работы сотрудников. Помимо этого, подчеркнул Нилов, низкий МРОТ тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) России.

Ранее 5-tv.ru что в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский лидер Владимир Путин заявил, что в 2025 году МРОТ будет привязан к медианной зарплате и составит 48 процентов от ее размера. Предположительно, к 2030 году МРОТ вырастет до 35 тысяч рублей.