Индексация пенсий, семейная ипотека и МРОТ: какие задачи Путин поставил на ПМЭФ

На планерном заседании форума глава государства оценил состояние российской экономики, а также обозначил проблемы и ориентиры на будущее.

Результат превзошел все ожидания — впервые за все время проведения Петербургского экономического форума соглашений было подписано на сумму почти шесть с половиной триллионов рублей. Это только то, что не является коммерческой тайной. Более 21-й тысячи участников из 139 стран мира. Мы же помним, что Россия обложена рекордными санкциями? Что она «страна-изгой»? Это, конечно, с точки зрения Запада. Там заблуждаются, мягко говоря. Россия стала четвертой экономикой мира, после Китая, США и Индии, обогнав за два непростых года СВО Германию и Японию. Результат сложных, но необходимых решений.

«Колебаний нет и быть не может. Все наши решения должны быть основаны на анализе реальном, объективном анализе складывающейся обстановки. Мы так и делаем», — это одна из ключевых цитат этой недели из выступления Владимира Путина на главном пленарном заседании форума.

«Основа многополярного мира — формирование новых точек роста» — сквозная тема в этом году. В своем выступлении президент России доказал, что наша страна и есть одна из таких точек роста, и продемонстрировал полную уверенность в реализации планов. Без колебаний. А планы масштабные.

Для укрепления потенциала страны необходимы десять структурных изменений по разным направлениям: это и укрепление торговых связей с дружественными странами, и улучшения качества жизни российских семей. Так, глава государства предложил расширить льготную семейную ипотеку под 6% на десять лет, продлить государственное софинансирование долгосрочных накоплений. Как это скажется на всех нас — узнал корреспондент «Известий» Николай Иванов. Он поговорил со всеми профильными министрами.

Десять приоритетов по фундаментальной трансформации экономики — их Владимир Путин называет «структурными». Они затрагивают все стороны нашей жизни, в фокусе, конечно же, «социалка».

«Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С первого февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать — это будет действительно справедливо», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Механизм индексации, как и при выплате обычных пенсий.

«У нас индексация пенсии происходит дважды: в феврале на уровне инфляции, в апреле с учетом роста фонда оплаты труда. Вот, собственно, исходя из этого и будет фиксироваться точно также и пенсия работающим пенсионерам», — объяснил министр финансов Антон Силуанов.

Особое внимание и к семьям с детьми. Семейная ипотека продлена до 2030 года, ставка 6%, и это далеко не единственные хорошие новости.

«В социальной сфере для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объема жилищного строительства недостаточно. Здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей, единственное условие, чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки», — сообщил президент РФ Владимир Путин.

Это еще один плюс в семейную копилку россиян. Среди нововведений, которые сейчас прорабатывает Минтруд, и семейный налоговый вычет.

«Первая выплата появится в начале 2026 года, по итогу 2025. Мы планируем проинформировать наших граждан о возможности ее получения. Это будет единовременная выплата, компенсирующая ставку налогов физических лиц до уровня 6%», — рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Минимальный размер оплаты труда привяжут к медианной зарплате.

«В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты. Таким образом, он превысит 22 тысячи рублей в месяц, то есть вырастет еще примерно на 15%, в 2030 — 35 тысячи рублей», — утверждает президент РФ Владимир Путин.

Медианная зарплата — это сумма, которая находится точно посередине: половина работающих получают меньше, половина — больше. В отличие от средней, где доходы суммируются и делятся на количество трудящихся. Медианная зарплата — более точный показатель.

«Будет расти заработная плата, по сути, как бы МРОТ автоматически индексироваться. Более того, важный момент, президент обозначил, что и сама привязка и сама вот эта вот доля МРОТ, она тоже увеличится относительно того, что есть», — сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Причем с занятостью проблем нет, безработица в стране составляет всего 2,6%.

«Еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу. А сейчас — где найти кадры. В этих условиях важно перенастроить систему профессионального образования на запросы рынка труда, на подготовку современных, востребованных специалистов», — утверждает президент РФ Владимир Путин.

Именно для этого в России модернизируют профессионалитет — колледжи и техникумы, это позволит россиянам создавать продукт с высокой добавленной стоимостью. Зарплаты тоже будут расти. Президент напомнил, в этом году заработает сберегательный сертификат, чтобы граждане могли положить деньги на срок свыше трех лет под высокий процент. Максимальные преференции бизнесу.

«Мы направим дополнительные средства на развитие промышленной ипотеки, почти в два раза увеличим фонд развития промышленности, нарастим возможности такого инструмента как фабрика проектного финансирования института развития ВЭБ России», — заявил президент РФ Владимир Путин.

России — нужен технологический прорыв, роботизация. Расходы на научные исследования вырастут минимум до 2% ВВП.

«Для поддержки IT-отрасли предусмотрен целый ряд мер, включая учет с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения при расчете налога на прибыль, а также установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских IT-компаний», — сообщил президент РФ Владимир Путин.

Президент, по сути, представил программу развития страны в новом многополярном мире.

«Может быть, поручите нам, там, к ПМЭФ создать рабочую группу по выработке новой модели. Ее можно собирать здесь, на полях форума», — предложил доктор исторических наук Сергей Карганов.

Президент РФ Владимир Путин возмутился: «Вы сказали: „Что-то делаем“. Я целый час битый здесь объяснял, что мы делаем. Я думаю, вы прикурнули немножко, хрюкнули, как говорят в народе, и ничего не слышали, что я говорю. Я целый час говорил, что мы будем делать. Целая программа из десять пунктов».

Без тектонических изменений в многополярном мире не выжить.

«Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества, так укрепляются наши отношения со странами Азии, рост 60% с 2020 по 2023 год, Ближнего Востока рост в два раза, Африки 69%, Латинской Америки 42%», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Глобальный Юг разочаровался в Западе: сначала колониализм, потом он же с приставкой «нео», лишили его кредита доверия.

«Старый политический порядок привел к маргинализации глобального юга. Это больше неприемлемо. Ситуация, когда западные государства пытаются диктовать, с кем нужно дружить — мы никогда не будем с ней согласны», — заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

«Африка подчеркивала, что она хочет, чтобы ее уважали, она хочет, чтобы колониальные и неоколониальные практики, которые пока еще весьма-весьма часто проявляются в действиях бывших колоний, чтобы эти практики были прекращены», — сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Кстати, гости форума — Зимбабве, Боливия — хотят быть ближе к России. Вступить в БРИКС.

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса сообщает: «Боливия — страна с огромным разнообразием ресурсов, огромной культурой, туристической тематикой, действительно, Россия очень велика для Боливии и это важно».

Мировые финансовые центры сместились куда угодно, главное — подальше от Запада, поэтому Россия развивает новые транспортные маршруты.

«Если раньше говорили, что, и известно, кто сказал, что Россия будет прирастать Сибирью, то теперь можно сказать, что Россия будет прирастать и Арктикой. Потому что основные минеральные ресурсы у нас там. Ну так вот получается», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Пока мы открываем мир заново, Штаты в крутом пике. Доверие к доллару снижается, да и как доверять, если, например, во время пандемии американцы «наксерили» триллионы долларов, вызвали тем самым продовольственную инфляцию во всем мире.

«Американские власти, как в Англии луддиты, ломали то оборудование, на котором они работали. Вот сегодняшние американские власти, вот эти сегодняшние власти, ломают свои инструменты величия. У них уровень дефицита текущего счета торгового баланса — триллион долларов в год. Триллион! Это что такое? Вот здесь всем людям думаю, будет понятно, о чем я говорю — это и есть неоколониализм в его современном издании», — объяснил президент РФ Владимир Путин.

От ненадежности Запада страдает сам Запад, как минимум Европа. Даже локомотив экономики Старого Света — Германия. В зале среди гостей — потомок канцлера Отто фон Бисмарка.

На вопрос о том, что бы сейчас сказал ваш предок канцлер Бисмарк, потомок канцлера Александр Фон Бисмарк ответил: «Он бы сказал: «Россия и Германия должны всегда оставаться друзьями. Когда Германия и Россия вместе, это хорошо для всей Европы».

Именно Россия сейчас становится центром европейских традиционных ценностей. В самой Европе их больше нет.

«Россия, безусловно, будет частью этого многополярного гармоничного мира. И естественно, для нас естественно, что в значительной степени будем опираться и на европейские начала, на европейскую культуру, поскольку её носителями является, безусловно, русский народ, но с не меньшим уважением будем относиться и к культуре и традициям других народов Российской Федерации. В этом единстве наша сила», — заявил президент РФ Владимир Путин.