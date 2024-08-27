ЦБ аннулировал брокерскую лицензию «Голдман сакс банка»

Центральный Банк России аннулировал лицензию на осуществление брокерской деятельности ООО «Голдман сакс банк». Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

На официальном сайте регулятора уточняется, что решение было принято на основании заявления самой организации. Лицензия на брокерскую деятельность кредитной организации аннулирована с 27 августа 2024 года.

В марте 2022 года, сразу после начала специальной военной операции, «Голдман Сакс банк» объявил, что намерен покинуть российский рынок «в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями», став первым крупным американским инвестбанком, принявшим подобное решение. В том же году президент России Владимир Путин утвердил список банков, продажа которых возможна только по специальному разрешению главы государства, в этот список вошел и «Голдман сакс банк».

В конце 2023 года американская в «Голдман сакс банк» сообщили, что намерены оставить себе одну брокерскую лицензию, которую можно использовать на территории РФ. В это же время кредитная организация ушла с торгов на Московской бирже.

Ранее глава российского государства Владимир Путин позитивно оценил состояние экономики РФ. По его словам, ВВП страны возрос на 4,6 процента за первое полугодие 2024 года.