«Позитивные тенденции»: Путин оценил состояние экономики в России

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Путин: ВВП России вырос на 4,6% за первое полугодие

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент провел совещание по экономическим вопросам.

Правительству и Центробанку нужно повысить эффективность борьбы с инфляцией. Об этом Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам.

Для стабилизации ситуации, по словам главы государства, необходимо увеличить объем товаров и услуг на рынке. Они должны отвечать текущим запросам: как обычных потребителей, так и представителей бизнеса.

Тем не менее президент обратил внимание, что российская экономика демонстрирует высокие темпы роста. Только за первое полугодие объем промышленного производства вырос более чем на 4%. На хорошие показатели федерального бюджета влияет и рекордно низкая безработица в стране. И как следствие — налоговые отчисления.

«За первые семь месяцев этого года его доходы приблизились к 20 триллионам рублей. Это на 36% выше, чем в прошлом году. Хороший показатель. Причем, что тоже важно, почти две трети бюджетных поступлений составили так называемые ненефтегазовые доходы, которые не зависят от экспорта углеводородов. Эти индикаторы говорят о том, что отечественная промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг чувствуют себя в целом уверенно. Предприятия, трудовые коллективы работают стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы.

Как уже не раз говорил, нам обязательно нужно усилить позитивные тенденции в реальном секторе, поддержать вложения бизнеса в модернизацию и открытие новых производств, в создание рабочих мест и подготовку кадров. И конечно, надо укреплять инфраструктурный каркас страны», — сказал Путин.

По словам Владимира Путина, необходимо также развивать цифровые платформы и электронные сервисы для поддержки деловой активности бизнеса. Это поможет предпринимателям создавать новые компании и делать их конкурентоспособными не только на внутреннем рынке, но и расширять торговые связи на внешнем.

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