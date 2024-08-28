Рецепт вкуснейшей шарлотки из кислых яблок на сметане

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 20 0

Этот пирог сможет приготовить даже ребенок.

Рецепт вкуснейшей шарлотки из кислых яблок на сметане

Фото: 5-tv.ru

На дворе конец лета, а значит самый сезон созревания яблок. Если вам некуда девать богатый урожай, то попробуйте этот простой и необычный рецепт шарлотки на сметане. Способ приготовления рассказало издание URA.RU.

Ингредиенты

  • Пять кислых яблок;
  • 200 миллилитров сметаны;
  • Два яйца;
  • Один стакан сахара;
  • Один стакан муки;
  • Одна чайная ложка разрыхлителя;
  • Сахарная пудра по вкусу.

Вам понадобится

  • Венчик или миксер;
  • Глубокая миска;
  • Сито для муки;
  • Форма для запекания;
  • Бумага для выпечки.

Способ приготовления

Для начала необходимо разогреть духовку до 180 градусов. Пока она доходит до нужной температуры, смешайте сметану и разрыхлитель. В отдельной емкости взбейте сахар и яйца, а после влейте эту смесь в сметану. Далее просейте муку и тщательно вмешайте ее в получившуюся заготовку.

Теперь переходим к основному ингредиенту пирога — срежьте кожуру с яблок, удалите середину и нарежьте фрукт небольшими кусочками.

Дно формы для запекания застелите пергаментной бумагой и вылейте туда три четверти теста, затем аккуратно выложите нарезанные яблоки и залейте сверху остатками теста.

Выпекать пирог необходимо 35-40 минут. После приготовления дайте блюду остыть и посыпьте его сверху сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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