Рецепт вкуснейшей шарлотки из кислых яблок на сметане

Этот пирог сможет приготовить даже ребенок.
Фото: 5-tv.ru
На дворе конец лета, а значит самый сезон созревания яблок. Если вам некуда девать богатый урожай, то попробуйте этот простой и необычный рецепт шарлотки на сметане. Способ приготовления рассказало издание URA.RU.
Ингредиенты
- Пять кислых яблок;
- 200 миллилитров сметаны;
- Два яйца;
- Один стакан сахара;
- Один стакан муки;
- Одна чайная ложка разрыхлителя;
- Сахарная пудра по вкусу.
Вам понадобится
- Венчик или миксер;
- Глубокая миска;
- Сито для муки;
- Форма для запекания;
- Бумага для выпечки.
Способ приготовления
Для начала необходимо разогреть духовку до 180 градусов. Пока она доходит до нужной температуры, смешайте сметану и разрыхлитель. В отдельной емкости взбейте сахар и яйца, а после влейте эту смесь в сметану. Далее просейте муку и тщательно вмешайте ее в получившуюся заготовку.
Теперь переходим к основному ингредиенту пирога — срежьте кожуру с яблок, удалите середину и нарежьте фрукт небольшими кусочками.
Дно формы для запекания застелите пергаментной бумагой и вылейте туда три четверти теста, затем аккуратно выложите нарезанные яблоки и залейте сверху остатками теста.
Выпекать пирог необходимо 35-40 минут. После приготовления дайте блюду остыть и посыпьте его сверху сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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